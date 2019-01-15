Большой снег снова в городе: Самару сковали 9-балльные пробки после снегопада

СЕГОДНЯ 17:58 2019-01-15T17:58:12+03:00

Горожане после работы стоят в многокилометровых заторах

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Во вторник, 15 января, Самара буквально «встала» вечером после снегопада. Транспортная ситуация на дорогах города оценивается сервисом Яндекс.Пробки в 9 баллов.

- Зима, что еще скажешь, - философически подмечают водитель в том же сервисе.

Сильный снегопад на 19:00 привел к заторам на улицах Водников, Алма-Атинской, Ташкентской, Ново-Вокзальной и Советской Армии. Традиционно «стоят» участки Московского и Южное шоссе, а также улицы Авроры, Победы и Гагарина.

Синоптики не обнадеживают самарцев – завтра, 16 января, в Самаре продолжится метель, а ветер будет дуть с порывами до 23 м/с.