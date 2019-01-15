2019-01-15T17:58:12+03:00
Общество

Большой снег снова в городе: Самару сковали 9-балльные пробки после снегопада

Горожане после работы стоят в многокилометровых заторах
Кирилл КАРИМОВ
Поделиться:
Самарцам стоит набраться терпенияСамарцам стоит набраться терпенияФото: Яндекс.Карты
Изменить размер текста:

Во вторник, 15 января, Самара буквально «встала» вечером после снегопада. Транспортная ситуация на дорогах города оценивается сервисом Яндекс.Пробки в 9 баллов.

- Зима, что еще скажешь, - философически подмечают водитель в том же сервисе.

Сильный снегопад на 19:00 привел к заторам на улицах Водников, Алма-Атинской, Ташкентской, Ново-Вокзальной и Советской Армии. Традиционно «стоят» участки Московского и Южное шоссе, а также улицы Авроры, Победы и Гагарина.

Синоптики не обнадеживают самарцев – завтра, 16 января, в Самаре продолжится метель, а ветер будет дуть с порывами до 23 м/с.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Самаре анонсировано увеличение числа дорожных знаков, запрещающих парковку авто
Пост главы департамента опеки Самары оказался вакантным после ухода с должности Светланы Найденовой
Новый ректор СГЭУ будет выбран после 18 января
ОНФ спросит самарцев о домашней еде в школах
Самарской гордумой заинтересовались антимонопольщики из-за рассчета аренды
Самарский космонавт Олег Кононенко установил на МКС «умную полку»
Слишком много сероводорода! В СВГК объяснили, почему увеличилось количество жалоб на запах газа в квартирах
В Самаре умер первый президент легендарного ГМК-62
МЧС предупреждает самарцев о сильном ветре, мокром снеге и метели
В Самаре на Ново-Садовой «десятку» зажало между трамваем и сугробом
Ненадолго оставили одну: подробности гибели 6-летней девочки при пожаре в частном доме в Черновке