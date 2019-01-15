2019-01-15T18:52:07+03:00
Общество

Самарской гордумой заинтересовались антимонопольщики из-за рассчета аренды

Парламентарии областной столицы проигнорировали предупреждение о существовании дискриминационных условий
Кирилл КАРИМОВ
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Парламентарии могли нарушить законодательствоПарламентарии могли нарушить законодательствоФото: Архив "КП"
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Решении гордумы Самары об утверждении коэффициентов для расчета арендной платы за земельные участки стало причиной возбуждения дела по признакам нарушения закона о защите конкуренции. Об этом сообщает региональное УФАС.

Профсоюз предпринимателей Самарской области пожаловался антимонопольщикам, что подобное решение парламентариев создает условия для дискриминации. Проверка выявила, что к бизнесменам, которые заняты в сфере торговли, общественного питания и бытового обслуживания в капитальных объектах и к тем, кто работает в тех же сферах, но во временных объектах, применяются разные подходы при расчете аренды.

Думе было вынесено предупреждение о том, что такое положение вещей неприемлемо. Однако, народные избранники его проигнорировали. Изменения до сих пор в коэффициенты не внесены и теперь антимонопольщики возбудили дело.

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