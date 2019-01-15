2019-01-15T19:41:39+03:00
Общество

ОНФ спросит самарцев о домашней еде в школах

Опрос должен помочь в совершенствовании системы питания во всей стране
Кирилл КАРИМОВ
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Недавно Самару сотряс скандал об отравлении детей в школьной столовойНедавно Самару сотряс скандал об отравлении детей в школьной столовойФото: Архив "КП"
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Россиян, в том числе и самарцев, призывают поучаствовать в опросе о питании в школах, чтобы выяснить масштабы и причины использования домашней еды. Сбор общественного мнения проводится проектом ОНФ «За честные закупки».

Общественники уже полтора года занимаются вопросом организации социального питания в больницах, школах и детских садах. За это время по материалам проекта было возбуждено более 50 дел о нарушении антимонопольного законодательства в этой сфере, проводятся проверки с участием региональных органов власти, проведен опрос о качестве питания, охвативший почти 50 тыс. человек, а также сформирован доклад «Про питание», в создании которого приняли участие более 200 экспертов.

- Мнимый запрет на домашнюю еду, о котором написал ряд изданий, вызвал широкий резонанс. Поэтому мы решили уточнить, как часто родители дают детям еду с собой и по каким причинам. Все проблемы нам в целом знакомы, но нужны более глубокие данные, чтобы обосновывать позицию по отстаиванию интересов детей и совершенствованию законодательства в этой сфере, - заявил координатор проекта ОНФ «За честные закупки», депутат Госдумы Антон Гетта.

Пройти опрос самарцы могут по ссылке.

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