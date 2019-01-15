2019-01-15T20:30:49+03:00
Общество

Новый ректор СГЭУ будет выбран после 18 января

Многолетний руководитель вуза не сможет выдвигаться из-за возрастного ценза
Кирилл КАРИМОВ
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Фото: Архив "КП"
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Начался прием документов от кандидатов на пост ректора Самарского государственного экономического университета. Сбор пакета необходимых документов продлится до 18 января.

Претенденты заполнят заявление о согласии на участие в конкурсе и на обработку персональных данных. Необходимы справка об отсутствии судимости или прекращении уголовного преследования, предложения по развитию вуза, копии документов об образовании, квалификации, ученой степени и ученом звании. От кандидатов требуется автобиография, список научных трудов и копию трудовой книжки.

Претендентов на пост руководителя вуза определят в пятницу, 18 января. В тот же день ученый совет определит членов конкурсной комиссии и выберут дату тайного голосования.

Напомним, с 2011 года пост ректора СГЭУ занимает Габибулла Хасаев. Последние три года – с статусе «исполняющего обязанности». Вновь занять пост руководителя вуза у него не получится из-за возрастных ограничений, Габибулле Рабадановичу уже 67 лет.

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