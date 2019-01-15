Новый ректор СГЭУ будет выбран после 18 января
Начался прием документов от кандидатов на пост ректора Самарского государственного экономического университета. Сбор пакета необходимых документов продлится до 18 января.
Претенденты заполнят заявление о согласии на участие в конкурсе и на обработку персональных данных. Необходимы справка об отсутствии судимости или прекращении уголовного преследования, предложения по развитию вуза, копии документов об образовании, квалификации, ученой степени и ученом звании. От кандидатов требуется автобиография, список научных трудов и копию трудовой книжки.
Претендентов на пост руководителя вуза определят в пятницу, 18 января. В тот же день ученый совет определит членов конкурсной комиссии и выберут дату тайного голосования.
Напомним, с 2011 года пост ректора СГЭУ занимает Габибулла Хасаев. Последние три года – с статусе «исполняющего обязанности». Вновь занять пост руководителя вуза у него не получится из-за возрастных ограничений, Габибулле Рабадановичу уже 67 лет.