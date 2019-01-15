Пост главы департамента опеки Самары оказался вакантным после ухода с должности Светланы Найденовой

СЕГОДНЯ 20:48 2019-01-15T20:48:09+03:00

Она возглавляла департамент 26 лет

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 15 января, стало известно, что с поста руководителя департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары уходит Светлана Найденова. Она возглавляла ведомство 26 лет, с 1992 года.

В своем Твиттере экс-руководитель написала о закрытии своего аккаунта в этой соцсети, который велся, как официальный.

- Уважаемые друзья. Уведомляю вас, что закрываю свой аккаунт. Вопросы по профилю деятельности Департамента опеки, попечительства и социальной поддержки адресуйте @opekasamara.

По данным пресс-службы администрации Самары, Светлана Найденова покинула свой пост по собственному желанию. 23 декабря ей исполнилось 65 лет.

Кто займет пост руководителя департамента опеки, попечительства и социальной поддержки Самары пока неизвестно.