В Самаре анонсировано увеличение числа дорожных знаков, запрещающих парковку авто

15 Янв. 21:42 2019-01-15T21:42:59+03:00

Чиновники это объясняют это затруднениями с уборкой города от снега

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В скором времени в Самаре будут установлены новые дорожные знаки, запрещающие парковку по четным и нечетным числам месяца. Кроме того, городские власти рассматривают возможность введения ограничений по ночной стоянке вдоль дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Представители коммунальщиков пожаловались мэру Елене Лапушкиной, что снежная зима 2018/19 вскрыла значительные проблемы с организацией уборки снега с городских улиц. И ответственность за это лежит на простых самарцах, которые паркуют свои автомобили на обочинах.

- В центре жители зачастую оставляют свои транспортные средства на дорогах, особенно на ночь, - заметил директор МП "Благоустройство" Евгений Садовников. - Так как основная работа по уборке улично-дорожной сети проводится именно в ночное время, это доставляет серьезные неудобства, не позволяет расчистить проезжую часть от борта до борта.

И именно для стабилизации ситуации с уборкой снега, считают коммунальщики, нужно ужесточать режим запрета парковки.

- К решению этого вопроса стоит подойти комплексно, - поручила Елена Лапушкина. - Соберите информацию о тех объектах улично-дорожной сети, где проблема стоит особенно остро. Дальше совместно с ГИБДД и общественностью необходимо разработать новую схему, определить, где стоит установить знаки, запрещающие парковку по четным и нечетным числам, а где - в ночное время.

Впрочем, глава администрации посоветовала службам, ответственным за уборку и УК активнее вести разъяснительную работу с жителями города.