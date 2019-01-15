В Самаре анонсировано увеличение числа дорожных знаков, запрещающих парковку авто
В скором времени в Самаре будут установлены новые дорожные знаки, запрещающие парковку по четным и нечетным числам месяца. Кроме того, городские власти рассматривают возможность введения ограничений по ночной стоянке вдоль дорог. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Представители коммунальщиков пожаловались мэру Елене Лапушкиной, что снежная зима 2018/19 вскрыла значительные проблемы с организацией уборки снега с городских улиц. И ответственность за это лежит на простых самарцах, которые паркуют свои автомобили на обочинах.
- В центре жители зачастую оставляют свои транспортные средства на дорогах, особенно на ночь, - заметил директор МП "Благоустройство" Евгений Садовников. - Так как основная работа по уборке улично-дорожной сети проводится именно в ночное время, это доставляет серьезные неудобства, не позволяет расчистить проезжую часть от борта до борта.
И именно для стабилизации ситуации с уборкой снега, считают коммунальщики, нужно ужесточать режим запрета парковки.
- К решению этого вопроса стоит подойти комплексно, - поручила Елена Лапушкина. - Соберите информацию о тех объектах улично-дорожной сети, где проблема стоит особенно остро. Дальше совместно с ГИБДД и общественностью необходимо разработать новую схему, определить, где стоит установить знаки, запрещающие парковку по четным и нечетным числам, а где - в ночное время.
Впрочем, глава администрации посоветовала службам, ответственным за уборку и УК активнее вести разъяснительную работу с жителями города.