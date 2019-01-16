В Жигулевске в столкновении «семерки» и «Весты» пострадали двое детей

СЕГОДНЯ 08:06 2019-01-16T08:06:08+03:00

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Вечером во вторник, 15 января, в Жигулевске произошло серьезное ДТП, в котором пострадали дети, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным полицейских, водитель автомобиля ВАЗ-2107, двигаясь со стороны переулка Механический в направлении улицы Транспортной, не выбрал безопасную скорость движения и врезался в автомобиль «Лада Веста», который ехал во встречном направлении.

В результате случившегося пострадали трое пассажиров «семерки», среди которых двое детей 7 и 11 лет. В настоящее время правоохранители проводят по факту аварии проверку. По ее результатам будет принято процессуальное решение.