В Самаре задержали педофила, который развращал 9-летнюю девочку

СЕГОДНЯ 08:26 2019-01-16T09:29:39+03:00

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Полицейские завершили розыск педофила, жертвой которого 20 ноября 2018 года стала 9-летняя школьница. Напомним, в тот день мужчина, находясь возле дома № 102 на улице Льва Толстого, совершил в отношении девочки действия сексуального характера.

Злоумышленник попал на камеры видеонаблюдения. По ним полицейские установили пути его отхода и приметы. Поймать преступника удалось буквально на днях. Его задержал экипаж 2 взвода ППС старший сержант полиции Дмитрий Бодякшин и сержант полиции Рустам Иваев. Полицейские заметили мужчину возле одного из учебных заведений на улице Венцека. Он, увидев полицейский автомобиль, попытался сбежать, но ему это не удалось.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, предполагаемым преступником оказался 40-летний житель Самары. Известно, что он нигде не работает и ранее судим не был. В настоящее время мужчина находится под стражей. Полицейские продолжают выяснять все подробности происшествия.