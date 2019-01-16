Сызранский автомеханик собрал 350-килограммового Хищника из запчастей

СЕГОДНЯ 08:51 2019-01-16T08:54:32+03:00

Мужчина уже не в первый раз воплощает в жизнь героев известных фильмов

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Автомеханик из Сызрани Дмитрий Горбунов создал огромную фигуру Хищника — персонажа фантастического боевика с участием Арнольда Шварценеггера, который вышел в свет в 1987 году. Мужчина собрал собственного Хищника из автомобильных, мотоциклетных и велосипедных запчастей, пишет «Маленькая Сызрань».

Высота фигуры составила 2 метра 24 сантиметра, а вес — аж 350 килограммов. Инопланетный монстр держит в руках копье-лабрис, а ногой наступает на детеныша Чужого — еще одного персонажа этой же киновселенной. Сызранец назвал свое творение Гошей, потому что весь его облик, по мнению мужчины, похож на Георгия Победоносца.

Мужчина изобразил Хищника с копьем и наступающим на Чужого

На создание фигуры у автомеханика ушло около полугода. Он начал собирать Хищника в августе 2018 года по заказу семейной пары из Татарстана. Та решила открыть сервис по ремонту автомобилей и продаже запчастей, а в качестве рекламы установить фигуру Хищника. В новогодние каникулы инопланетный монстр сызранского производства отправился к своим хозяевам.

Отметим, что для Дмитрия Горбунова создание подобной фигуры из запчастей уже практически стало привычным делом. Ранее он прославился тем, что собрал 260-килограммового Десептикона из фильма Трансформеры.