2019-01-16T09:12:33+03:00
Общество

В Самаре на Крещение оборудуют купель на Полевом спуске

Всего в Самарской области будут организованы 54 места для крещенских купаний
Вера ЦЫГАНКОВА
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Возле купелей будут дежурить спасатели и медики с 21:00 18 января до утра 19 январяВозле купелей будут дежурить спасатели и медики с 21:00 18 января до утра 19 январяФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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В ночь с 18 на 19 января самарцы будут отмечать православный праздник Крещение Господне. Как сообщил глава ГУ МЧС по Самарской области Олег Бойко, в эту ночь в Самарской области будут оборудованы 54 купели. 11 из них появятся на озёрах, 21 - на малых реках и 3 - на крупных реках. Многих самарцев волновал вопрос, появится ли традиционная купель на Полевом спуске, ведь погодные условия могли стать препятствием.

Ответ на этот вопрос в среду, 16 января, дали в управлении МЧС. Купели на Полевом спуске быть. Проведенные замеры льда показали, что его толщина 35,4 см. Напомним, допустимая толщина льда для организации купелей - 25 см.

- В Самаре купель на Полевой будет единственным местом для купания на Волге. Мы планировали два, но на Некрасовском спуске вода и неоднородный лёд, - рассказал на оперативном совещании в Главке Олег Бойко.

Возле купелей будут дежурить спасатели и медики с 21:00 18 января до 17:00 19 января.

Искупаться на Крещение в Самаре можно будет также в купелях при храмах.

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