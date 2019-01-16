2019-01-16T09:14:25+03:00
Спорт

Баскетбольная «Самара» в домашнем матче уступила «Университету-Югре»

Гости из Сургута обошли самарскую команду на три очка
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: БК "Самара"Фото: БК "Самара"
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Во вторник, 15 января, в «МТЛ Арене» в Самаре прошел очередной матч Суперлиги по баскетболу. Встречались местный клуб «Самара» и «Университет-Югра» из Сургута. К сожалению, первый домашний матч для самарской команды завершился поражением.

В первой четверти игры самарцы уступили со счетом 16:18, зато во второй десятиминутке нагнали противника и даже обошли его на 9 очков — 21:12. В третьем периоде баскетболисты «Самары» смогли сохранить свое преимущество, но отрыв был уже не такой сильный — 23:21. А вот в заключительном периоде самарцам не удалось развить успех. Эта десятиминутка осталась за гостями из Сургута — 9:21. В итоге матч завершился поражением «Самары» со счетом 69:72.

Как сообщает пресс-служба самарского клуба, следующим соперником команды станет «Урал» из Екатеринбурга. Матч пройдет в пятницу, 18 января, в «МТЛ Арене».

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