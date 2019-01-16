2019-01-16T09:22:28+03:00
Спорт

Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров находится на просмотре в «Рубине»

Футболист не полетел с самарской командой на сборы в ОАЭ, а тренируется в Турции с казанским клубом
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ФК «Рубин»Фото: ФК «Рубин»Фото: twitter.com
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Полузащитник «Крыльев Советов» Евгений Башкиров находится на просмотре в казанском «Рубине». Он не полетел на сборы в ОАЭ вместе с самарцами, а отправился в Турцию, где сейчас находится команда из столицы Татарстана.

- Вместе с нашей командой на сборе в Турции тренируется полузащитник Евгений Башкиров, находящийся на просмотре, - говорится в сообщении, опубликованном в Твиттере «Рубина».

Напомним. Евгений Башкиров выступал в «Крыльях» с 2016 года. В Самару он перешел из «Томи». Зимой этого сезона «Крылья» объявили, что ищут Башкирову новую команду.

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