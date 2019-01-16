В Самаре на ребенка упала глыба снега во время чистки крыши

СЕГОДНЯ 09:35 2019-01-16T09:35:34+03:00

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Во вторник, 15 января, в Ленинском районе Самары произошло ЧП. Там с крыши дома № 206 на улице Садовой глыба снега упала на ребенка. Об этом в соцсетях сообщают очевидцы.

- Чистильщики крыш при мне чуть не убили ребенка! Они даже не выставили ограждение! Мальчика повезли на МРТ в больницу Середавина, - написал в Твиттере местный житель.

Как сообщили в министерстве здравоохранения Самарской области, данный случай действительно имел место быть. Ребенка осмотрели в приемном покое больницы имени Середавина. Его состояние оценивается как удовлетворительное. Черепно-мозговой травмы у него нет.