2019-01-16T09:52:01+03:00
Спорт

Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open

Она обыграла в трех сетах Кики Бертенс
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: WTAФото: WTA
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Уроженка Самары Анастасия Павключенкова прошла в третий круг открытого чемпионата Австралии по теннису (Australian Open). Во втором круге она в трех сетах переиграла Кики Бертенс из Нидерландов 3:6, 6:3, 6:3.

За 1 час и 48 минут матча Анастасия Павлюченкова два раза подала навылет, реализовала пять брейков из семи и совершила пять двойных ошибок. У Бертенс семь подач навылет, три реализованных брейка из четырех и четыре двойные ошибки.

Следующей соперницей Павлюченковой будет Александра Саснович из Белоруссии.

Напомним, тольяттинка Дарья Касаткина завершила борьбу на турнире после первого круга. Она уступила Тиме Бачински из Швейцарии.

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