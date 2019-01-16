2019-01-16T09:57:57+03:00
Общество

В Тольятти сотрудники ДПС помогли роженице быстро добраться до больницы

Женщина приехала в Автоград вместе с мужем из Сызрани, и у нее внезапно начались роды
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Тольятти сотрудники ДПС помогли роженице вовремя добраться до больницы. Все случилось 8 декабря прошлого года. В тот день житель Сызрани вместе со своей женой, которая находилась на последних сроках беременности, оказались в Автограде. Внезапно у женщины начались роды. Поскольку город был незнаком мужчине, да еще вдобавок начался снегопад, то он решил обратиться за помощью к полицейским, которые несли службу на Обводном шоссе.

Стражи порядка сразу же поспешили на помощь семье. Они, включив звуковые сигналы и проблесковые маячки, в короткие сроки сопроводили автомобиль с роженицей до роддома и передали ее медикам. Буквально через пару часов на свет появился малыш.

Сызранец направил на имя начальника ГУ МВД по Самарской области Александра Винникова благодарственное письмо. В нем он выразил признательность за то, что экипаж ДПС в составе капитана Александра Косарева, старшего лейтенанта Андрея Токунова и лейтенанта Юрия Ужегова вовремя оказали ему и его жене помощь и поддержали в тяжелой ситуации.

Тольяттинские полицейские помогли роженице добраться до больницы.

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