Самарские следователи в 2018 году обвинили в коррупции 197 человек
Накануне, 15 января, в СУ СК Самарской области праздновали восьмую годовщину со Дня образования Следственного комитета РФ. На торжественном заседании начальник регионального ведомства Валерий Самодайкин помимо всего прочего рассказал и об успехах за минувшие 12 месяцев.
- Да, у нас были промахи и ошибки в 2018 году, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Но нам есть и чем гордиться в своей работе, - отметил Самодайкин в своем выступлении.
В прошлом году на рассмотрении следователей находились 13129 сообщений о преступлениях, из них возбуждено более 2700 уголовных дел. Всего в производстве 122 следователей управления находилось 3900 уголовных дел, их которых окончено расследование по 2201-му. С обвинительным заключением в суд направлено 1880 дел.
Отдельно начальник областного СУ СК отметил положительную работу управления в сфере расследования коррупционных преступлений. Так, в 2018 году возбуждено 424 уголовных дела этой направленности, из которых в суд направлено 156 уголовных дел на 197 обвиняемых.