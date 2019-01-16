Самарские следователи в 2018 году обвинили в коррупции 197 человек

СЕГОДНЯ 10:06 2019-01-16T10:06:14+03:00

Валерий Самодайкин отметил, что в минувшие 12 месяцев у следователей были промахи, но и поводы для гордости тоже случались

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Накануне, 15 января, в СУ СК Самарской области праздновали восьмую годовщину со Дня образования Следственного комитета РФ. На торжественном заседании начальник регионального ведомства Валерий Самодайкин помимо всего прочего рассказал и об успехах за минувшие 12 месяцев.

- Да, у нас были промахи и ошибки в 2018 году, но не ошибается тот, кто ничего не делает. Но нам есть и чем гордиться в своей работе, - отметил Самодайкин в своем выступлении.

В прошлом году на рассмотрении следователей находились 13129 сообщений о преступлениях, из них возбуждено более 2700 уголовных дел. Всего в производстве 122 следователей управления находилось 3900 уголовных дел, их которых окончено расследование по 2201-му. С обвинительным заключением в суд направлено 1880 дел.

Отдельно начальник областного СУ СК отметил положительную работу управления в сфере расследования коррупционных преступлений. Так, в 2018 году возбуждено 424 уголовных дела этой направленности, из которых в суд направлено 156 уголовных дел на 197 обвиняемых.