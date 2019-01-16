Губернатор Дмитрий Азаров исполнил новогоднюю мечту «девочки-бабочки» из Тольятти
Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров осуществил мечту маленькой Киры Черновой из Тольятти. Девочка страдает редким генетическим заболеванием «буллезный эпидермолиз», из-за которого кожа становится хрупкой и ранимой. Таких малышей, как она, называют детьми-бабочками.
Кира Чернова давно мечтала о том, чтобы побывать в Москве, она написала письмо Деду Морозу, и желание ее исполнилось. Благодаря губернатору в минувшие выходные девочка вместе с родителями съездила в столицу и посетила Цветной бульвар, Московский океанариум, цирк Юрия Никулина и погуляла по Красной площади. Там же ей подарили много новогодних подарков.
- Мечты сбываются! Кира написала на открытке для кремлевской «Елки Желаний» свою мечту, а исполнил ее губернатор Дмитрий Азаров. Абсолютно все понравилось, наполнены хорошими впечатлениями и эмоциями, - написала на своей странице в Инстаграме мама девочки.
Отметим, что благотворительная акция позволила исполнить мечты еще двоих особых детей — Дениса Ромашина и Ярослава Лукашевича из Чапаевска. Они побывали на представлении Самарского цирка и даже смогли попасть за его кулисы.