Житель Самары выращивал у себя в квартире каннабис
В Самарском районе областной столицы полицейские пресекли незаконное производство наркосодержащих веществ. Там 30-летний местный житель выращивал у себя в квартире каннабис. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
Злоумышленника задержали прямо у него в жилище при поддержке бойцов спецподразделения «Гром». В ходе обыска полицейские нашли у мужчины емкости с кустами наркосодержащего растения, а также брикеты с марихуаной. Общий вес высушенных запрещенных веществ составил 5 кг.
В отношении самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В настоящее время проводится расследование.