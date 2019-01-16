2019-01-16T10:56:37+03:00
Происшествия

Житель Самары выращивал у себя в квартире каннабис

Также мужчина хранил в своем жилище брикеты с марихуаной
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Самарском районе областной столицы полицейские пресекли незаконное производство наркосодержащих веществ. Там 30-летний местный житель выращивал у себя в квартире каннабис. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Злоумышленника задержали прямо у него в жилище при поддержке бойцов спецподразделения «Гром». В ходе обыска полицейские нашли у мужчины емкости с кустами наркосодержащего растения, а также брикеты с марихуаной. Общий вес высушенных запрещенных веществ составил 5 кг.

В отношении самарца было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ, а также растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества». В настоящее время проводится расследование.

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