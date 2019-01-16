В Самарской области займутся безопасностью учителей после драки в школе Сызрани

СЕГОДНЯ 11:18 2019-01-16T12:38:05+03:00

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В Самарской области намерены проработать вопросы безопасности школьных учителей. Об этом сообщил глава региона Дмитрий Азаров во время своей рабочей поездки в Москву, пишет ТАСС.

По словам губернатора, он поручил областному минобрнауки проработать вопросы безопасности и неприкосновенности учителей. Провести работу в этом направлении и подготовить предложения чиновники обещают в течение недели. Также Дмитрий Азаров заявил о необходимости работы в школах психологов, которые бы помогали не только детям, но и педагогам. Однако подобных специалистов зачастую не хватает на все школы. Поэтому в прошлом году в Самарской области была создана экстренная психологическая служба.

Напомним, тема безопасности учителей стала особенно актуальной после случая в сызранской школе. Там молодая учительница пострадала, когда пыталась разнять дерущихся школьников. Дмитрий Азаров отметил, что тот подросток, по вине которого девушка получила травму, обязательно должен понести наказание. Он должен ответить за свои действия, даже если педагог заявила об отсутствии претензий к кому бы то ни было.

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