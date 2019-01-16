На трассе М-5 в Самарской области в лобовом столкновении «Оки» и Hyundai погибла женщина

СЕГОДНЯ 11:44 2019-01-16T11:46:04+03:00

Также в аварии пострадали еще два человека

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В среду, 16 января, в 10:20 на 1088 км трассы М-5 «Урал» в Сергиевском районе произошло ДТП со смертельным исходом, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным сотрудников ГИБДД, водитель автомобиля Hyundai, двигаясь со стороны Самары в направлении Уфы, выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Окой». После этого иномарка вылетела с дороги в кювет.

"Оке" разворотило всю переднюю часть, а иномарка съехала с дороги в кювет

В результате случившегося пассажирка «Оки» получила травмы, несовместимые с жизнью, и скончалась на месте до приезда медиков. Также в аварии пострадали водитель «Оки» и пассажир иномарки. Обоих госпитализировали в больницу.

В настоящее время полицейские продолжают устанавливать все обстоятельства и подробности произошедшего.