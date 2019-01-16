2019-01-16T12:03:03+03:00
Общество

ООО " Газпром межрегионгаз Самара" набирает персонал в абонентские отделы в Самарской области

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В связи с переходом на прямые договора с потребителями ООО " Газпром межрегионгаз Самара" осуществляет набор сотрудников в абонентские отделы и территориальные участки в следующих населенных пунктах Самарской области:

в городах - Самара, Сызрань, Похвистнево, Отрадный, Кинель, Октябрьск, Тольятти, Чапаевск, Новокуйбышевск.

в поселках - Нефтегорск, Суходол, Комсомольский (Кинельского района), Безенчук

в селах - Исаклы, Челно-Вершины, Шентала, Клявлино, Камышла, Сергиевск, Кошки, Елховка, Кинель-Черкассы, Кротовка (Кинель-Черкасского района),Утевка (Нефтегорского района), Богатое, Борское, Шигоны, Зольное (Жигулевского района), Большая Черниговка, Алексеевка, Большая Глушица, Приволжье, Пестравка, Красноармейское, Хворостянка.

В настоящее время требуются сотрудники следующих специальностей:

-начальник участка

-контролер

-инженер по учету газа

-инженер-программист

-техник-метролог

-метролог

-инженер

Резюме можно высылать на электронные адреса:F0631201@samgas.ru и F0631202@samgas.ru

В теме письма обязательно укажите населенный пункт и название должности.

Справки по телефонам:8(846)310-33-21;8(846)310-32-06

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