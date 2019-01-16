2019-01-16T12:09:46+03:00
Общество

Январь 2019 в Самаре стал самым снежным за последние 10 лет

Средняя высота снежного покрова в этом году составила 59 см
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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В 2018 году на конец января высота снежного покрова составляла 39 смВ 2018 году на конец января высота снежного покрова составляла 39 смФото: Светлана МАКОВЕЕВА
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Этот январь в Самаре стал самым снежным за последние 10 лет. Средняя высота снежного покрова по состоянию на 15 января составляет 59 см. Это на 8 и 9 см больше, чем в 2017 и 2010 годах соответственно. Об этом в пресс-центре «Комсомольской правды – Самара» рассказала начальник Самарского Гидрометцентра Людмила Анурова.

- В остальные годы средняя высота снежного покрова была в районе 30-40 см. Самые низкие показатели за последние 10 лет – в 2009 году – 19 см. Нельзя не заметить, что снега очень много, и статистика это подтверждает, - отметила Людмила Анурова.

Показатели этого года обогнали прошлогодние на 20 см.

- В 2018 году на конец января высота снежного покрова составляла 39 см. То есть, еще полмесяца, а у нас на 20 см снега больше, чем в прошлом году, - подытожила Людмила Анурова.

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