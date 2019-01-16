2019-01-16T12:16:15+03:00
Общество

Тольяттинская компания "АКОМ" стала участником проекта "Национальные чемпионы"

АО «АКОМ» (Жигулевск) вошло в число лауреатов — предприятий, соответствующих критериям проекта
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Целью проекта «Национальные чемпионы» является обеспечение опережающего роста экспортно ориентированных негосударственных предприятийЦелью проекта «Национальные чемпионы» является обеспечение опережающего роста экспортно ориентированных негосударственных предприятий
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Компания «АКОМ» – ведущий российский производитель аккумуляторных батарей – стала участником приоритетного проекта Минэкономразвития РФ «Поддержка частных высокотехнологических компаний–лидеров» («Национальные чемпионы»).

Решение было вынесено в рамках совещания у зам. министра экономического развития России С.Н. Горькова с учетом мнения авторитетного экспертного совета, в который входят не только представители Минэкономразвития России, но и Минпромторга и Минобрнауки РФ, Агентства стратегических инициатив, Российского экспортного центра, Российского фонда прямых инвестиций, Фонда содействия инновациям, Фонда развития промышленности и других заинтересованных сторон. Отбор компаний опирается на существующий рейтинг «ТехУспех» - российский рейтинг быстроразвивающихся высокотехнологичных компаний с годовой выручкой от 500 млн до 30 млрд рублей.

Целью проекта «Национальные чемпионы» является обеспечение опережающего роста экспортно ориентированных негосударственных предприятий, а также формирование на их базе транснациональных компаний.

Предполагается, что участникам будет упрощен доступ к существующим инструментам государственной поддержки, в том числе в рамках деятельности институтов развития, а также осуществлено информационно-консультационное сопровождение проектов компаний-лидеров как по развитию их деятельности внутри страны, так и по экспансии на мировом рынке.

АО «АКОМ» (Жигулевск) вошло в число лауреатов — предприятий, соответствующих критериям проекта: высокая динамика роста, активное внедрение инноваций, амбициозные планы по развитию бизнеса и расширению присутствия на международных рынках.

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