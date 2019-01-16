Жительница Самарской области проломила дверь в комнату матери, чтобы украсть ее телефон

СЕГОДНЯ 12:29 2019-01-16T12:29:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно к полицейским Кинельского района обратилась 53-летняя местная жительница. Она рассказала, что дочь похитила у нее сотовый телефон стоимостью 2,5 тысяч рублей.

По словам женщины, она вышла в магазин, а когда вернулась домой, то увидела, что дверь в ее комнату, которая была заперта, проломлена. Зайдя внутрь, женщина увидела, что ее 24-летняя дочь стоит с ее телефоном в руках. Когда мать попыталась забрать гаджет, девушка оттолкнула ее и выбежала из квартиры. Через некоторое время девушку задержали. Она рассказала полицейским, что сотовый телефон продала незнакомцу на улице за 300 рублей. Вырученные деньги она потратила на покупку спиртного.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении девушки было возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Известно, что она уже была судима за незаконный оборот наркотиков и имущественные преступления.