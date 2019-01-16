Сызранец может сесть на 4 года за патроны от умершего родственника
Мужчина хранил опасное наследство у себя дома
Полицейские нашли в доме сызранца 55 патронов, пригодных для стрельбыФото: Архив "КП"
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В Сызрани полицейские выявили 35-летнего местного жителя, который незаконно хранил боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба Сызранского ЛО МВД на транспорте.
В доме мужчины правоохранители нашли 55 патронов калибра 5,6 мм. Боеприпасы, как объяснил мужчина, ему достались от умершего родственника. Экспертиза показала, что изъятые патроны пригодны для стрельбы.
В отношении жителя Сызрани было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов». Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 4 лет.