2019-01-16T13:09:09+03:00
Общество

Заказы из Испании? Крупнейший машиностроитель Самарской области увеличивает производство

Сызранский завод "Тяжмаш" набирает людей в штат - открыто около 30 вакансий, в том числе перводчика с испанского
Ольга АФАНАСЬЕВА
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На "Тяжмаше" ждут отличных сотрудниковНа "Тяжмаше" ждут отличных сотрудников
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Крупнейшее машиностроительное предприятие Самарской области, сызранский завод "Тяжмаш" объявил о наборе в штат специалистов. В прошлом годуосенью на предприятии побывал губернатор Дмитрий Азаров, который похвалил его за инновационность и сказал, что на завод завязаны многие перспективные соглашения, заключаемые регионом.

- Сейчас на предприятии ищут инженеров, монтажников, стропальщиков, кузнеца, машинистов, фрезеровщика. А также переводчика испанского языка. Всем обещают официальное устройство и соцпакет, - сообщает журналист "КП-Самара".

В первую очередь приглашают жителей Сызрани, но рассмотрят и других претендентов. Видимо, у предприятия появились новые большие заказы, скорее всего из испаноговорящих государств. Напомним, что АО "Тяжмаш" входит в пятерку крупнейших машиностроительных предприятий России.

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