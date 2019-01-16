2019-01-16T13:11:00+03:00
Происшествия

Сорвал с плеча сумку и убежал: в Самаре разыскивают ограбившего женщину преступника

Самарчанка пыталась догнать злоумышленника, но он оказался слишком быстр
Анастасия ФИЛАТОВА
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Преступник напал на женщину возле подъезда дома на улице ПобедыПреступник напал на женщину возле подъезда дома на улице ПобедыФото: Скриншот с видео
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Вечером во вторник, 15 января, в Кировском районе Самары произошло ограбление. Там возле дома № 125 на улице Победы неизвестный отобрал у женщины сумку. Преступление попало на подъездные камеры, установленные программой «Безопасный дом».

Судя по записям, преступник «вел» свою жертву до подъезда. В тот момент, когда женщина хотела зайти в дом, он сорвал с ее плеча сумку и убежал. Самарчанка попыталась догнать грабителя, но тот оказался слишком быстр. В настоящее время записи с видеокамер передали в полицию. Правоохранители объявили преступника в розыск.

В Самаре ограбили женщину у подъезда.

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