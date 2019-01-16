2019-01-16T13:29:09+03:00
Происшествия

В Самарской области продавщица ударила покупателя по голове за настойчивое желание попасть в магазин

Мужчина напугал сотрудницу торговой точки своим пьяным видом и матом
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: ГУ МВД по Самарской областиФото: ГУ МВД по Самарской области
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В Приволжском районе полицейские разбираются в конфликте продавца круглосуточного магазина и покупателя, который привел к госпитализации одного из них.

По данным полицейских, все произошло в селе Приволжье возле торговой точки. 66-летний мужчина, находясь в алкогольном опьянении, подошел к магазину и начал требовать, чтобы продавщица отпустила ему товар не через окно, а впустила внутрь, однако получил отказ. Покупатель разразился нецензурной бранью и стал настырно стучать в дверь. Сотрудница торговой точки не выдержала, схватила металлический предмет и ударила им мужчину по голове. После этого пострадавшего увезли в больницу.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области, в отношении 42-летней продавщицы было возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». Женщине грозит до 2 лет лишения свободы.

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