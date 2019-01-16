2019-01-16T15:31:51+03:00
Общество

Самарскую область накроет сильный ветер и снег

Сотрудники МЧС призывают жителей быть внимательнее на улице
Анастасия ФИЛАТОВА
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Непогода разыграется в ночь на четверг, 17 январяНепогода разыграется в ночь на четверг, 17 январяФото: Архив "КП"
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Сотрудники Приволжского УГМС вновь сообщают об ухудшении погоды в Самарской области. По прогнозам синоптиков, с 19 часов, среды, 16 января, до 7 часов четверга, 17 января местами по региону ожидаются сильный снег, слабый гололед, порывы ветра до 18-23 м/с. Кроме того, на дорогах возможны снежные заносы. Температура воздуха по области ночью и днем составит -5...-10 °С, а в Самаре -5...-7 °С.

ГУ МЧС по Самарской области рекомендует жителям не выходить из дома; не оставлять детей без присмотра; не стоять возле остановок, рекламных щитов, недостроенных зданий, деревьев и ЛЭП; не парковать автомобили возле деревьев и слабо укрепленных конструкций. Автомобилистов сотрудники МЧС также призывают быть внимательнее на дорогах, соблюдать скорость и дистанцию движения.

Начальник Самарского Гидрометцентра Людмила Анурова о погоде на Крещении 2019 в Самаре

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