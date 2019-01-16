«Люди чувствуют себя обманутыми»: депутат из Самары предложил запретить «девяток» яиц

СЕГОДНЯ 14:27 2019-01-16T14:27:09+03:00

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Недавно в российских магазинах стали появляться упаковки яиц по 9 штук вместо привычного десятка. Это вызвало большую волну недовольства среди населения. На данное изменение обратил внимание депутат Госдумы РФ от фракции ЛДПР Михаил Дегтярев из Самары. По его мнению, подобный маркетинговый ход является обманом граждан, ведь объемы многих продуктов уменьшаются, а цена нет.

- В настоящее время молоко продается в таре по 900 мл стоимостью, сопоставимой полноценному литру, а яйца – в таре по 9 штук. Аналогичные приемы используются при продаже круп, сахара, масла и т.п. Люди чувствуют себя обманутыми, - отметил самарский депутат.

Михаил Дегтярев заявил, что нужно установить четкую градацию расфасованных товаров. Например, фасовку куриных яиц сделать кратной десяти, молока - кратно 0,25 литра, крупы - кратно 0,5 кг и так далее.

- Нужно утвердить нормативно-правовые акты, устанавливающие обязательные для исполнения требования к расфасовке и продаже продуктов питания, которые входят в состав потребительской корзины. Нужно привести все это к единому стандарту. Необходимо исключить формальный подход и прекратить наживаться на людях, - считает депутат.

Михаил Дегтярев обратился с соответствующими предложениями в минпромторг, а также направил депутатские запросы в ФАС и Роспотребнадзор с просьбой проверить соблюдение законов о конкуренции и защите прав потребителей.