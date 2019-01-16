В Самаре индивидуальный предприниматель пытался дать взятку полицейскому за продажу сигарет подростку

СЕГОДНЯ 14:51 2019-01-16T15:19:17+03:00

Изменить размер текста: A A

В Самаре индивидуальный предприниматель стал фигурантом уголовного дела. Мужчину заподозрили в покушении на дачу взятки полицейскому. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

По версии следствия, 20 декабря прошлого года бизнесмен, находясь у торгового павильона на улице Вилоновской в Самаре, пытался дать сотруднику полиции взятку в 15 тысяч рублей. Мужчина надеялся, что правоохранитель польстится на деньги и закроет глаза на то, что он продал сигареты несовершеннолетнему. Однако полицейский от взятки отказался.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Следователи выясняют все подробности происшествия.