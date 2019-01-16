Пассажирка "Приоры", попавшей в ДТП на трассе М-5: водитель ничего не нарушал, а спас нас!

СЕГОДНЯ 15:22 2019-01-16T15:22:31+03:00

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В Самарской области полицейские продолжаются разбираться в обстоятельствах дорожного происшествия на 1117 километре трассы М-5 "Урал" в Сергиевском районе , где 12 января повреждения получила "Лада Приора". По версии сотрудников УГИБДД, водитель не справился с управлением и врезался в ограждение. У участников аварии другое мнение.

- Не было никакого ДТП. Водитель медленно ехал в сложных дорожных условиях по не чищенной и заледенелой дороге, - рассказывает родственница владельца авто Ирина корреспонденту "КП-Самара". - Он ничего не нарушал, а даже спас нас! Автомобиль стало заносить и он съехал на обочину, чтобы не выдвинуться на встречную полосу, где ехали фуры.

По словам собеседницы нашего издания, "Приора" получила повреждения не врезавшись в ограждение, а именно в сложных дорожных условиях. И, вопреки опубликованным ранее сведениям о двух травмированных девочках, никто не пострадал:

- Полиции не было на месте происшествия. Они связались с нами потом. А дочерей я отвела в больницу через два дня, чтобы убедиться, что с ними все в порядке.

Сейчас проверка продолжается. Процессуальное решение пока не принято.

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