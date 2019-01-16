В двух микрорайонах Самары отключат отопление из-за повреждения на теплосети

СЕГОДНЯ 15:23 2019-01-16T15:23:56+03:00

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В среду, 16 января, в Промышленном районе Самары было выявлено повреждение на тепловых сетях. Ремонтные работы на месте происшествия планируется провести в ночь на четверг, 17 января. Об этом на своей странице в Твиттере сообщил первый заместитель главы Самары Владимир Василенко.

- В связи с проведением работ с 22:00 до 7:00 планируется ограничить подачу тепла в границах Московского шоссе, проспекта Кирова и улицы Стара-Загора, - отметил чиновник.

Судя по схеме, которую опубликовал Владимир Василенко, отключение отопления частично коснется жителей 8 и 12 микрорайонов. Предполагается, что ремонт будет идти с 22:00 до 3:00. Заполнять систему отопления специалисты ПТС начнут с 3:00 до 5:00, а полностью восстановить отопление планируется с 5:00 до 7:00.