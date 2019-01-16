2019-01-16T15:32:07+03:00
Спорт

Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков сошел с «Дакара»

Причина – проблемы с мотоциклом
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Дмитрий Агошков перед восьмым этапом занимал 73 место в общем зачетеДмитрий Агошков перед восьмым этапом занимал 73 место в общем зачетеФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Гонщик из Тольятти Дмитрий Агошков сошел с «Дакара». Все из-за проблем с мотоциклом, которые возникли у мотогонщика во время восьмого этапа.

- Сегодня у меня просто заглох мотоцикл. Почти до сотого километра я в итоге доехал. Маршрут сегодня был проложен в каких-то горах. Туман, и начался опять участок этого феш-феша страшного. Видимость была 2-3 метра впереди мотоцикла. Заскочил по приборам прямо на огромные колеи от грузовиков – по полколеса. Я завалился на бок, заглох, стал заводить мотоцикл, он завелся. Я проехал еще некоторое время, затем он снова заглох. Честно говоря, этим Дакаром я уже сыт по горло. Конечно, есть цель проехать в итоге Дакар, но не знаю, что будет дальше, - цитирует Агошкова autosport.com.

Напомним, Дмитрий Агошков перед восьмым этапом занимал 73 место в общем зачете. Он выступал в классе Original by Motul, в котором гонщики должны сами следить за состоянием мотоциклов, без помощи механиков.

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