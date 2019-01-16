Жительницу Самарской области наказали рублем за оскорбление знакомой
Жительницу Черно-Вершинского района привлекли к административной ответственности за оскорбление знакомой. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.
По данным надзорного ведомства, между двумя жительницами села Красный Строитель произошел конфликт на почве личных неприязненных отношений, в ходе которого одна из женщин начала оскорблять знакомую. Своими нелестными высказываниями она унизила честь и достоинство приятельницы.
Оскорбленная женщина обратилась за помощью в прокуратуру. Надзорное ведомство после проверки возбудило в отношении жительницы Красного Строителя административное дело по статье «Оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». Суд признал женщину виновной и назначил ей штраф в 1 тысячу рублей. Пока постановление в законную силу не вступило.