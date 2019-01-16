2019-01-16T15:53:16+03:00
Спорт

«Лада» встретилась с фанатами из-за серии поражений

Команда проиграла шесть матчей подряд, болельщики потребовали объяснений
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: ХК "Лада"Фото: ХК "Лада"
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Представители хоккейного клуба «Лада» во вторник, 15 января, встретились с болельщиками «Сектора 7». Последние обратились в клуб после того, как команда проиграла шесть матчей подряд. На вопросы фанатов отвечали гендиректор «Лады» Виктор Резников, спортивный директор Владимир Кречин, главный тренер Анатолий Емелин и капитан команды Константин Майоров, сообщает пресс-служба тольяттинского клуба.

- Встреча получилась довольно конструктивной. Были затронуты самые разные темы: причины текущей неудачной серии команды, изменения в составе за последнее время, настроение в коллективе, финансовая ситуация в «Ладе», перспективы клуба в плей-офф. На все вопросы были даны подробные ответы, - говорится в сообщении.

Напомним, у «Лады» продолжается затяжная серия поражений. Сейчас она насчитывает шесть матчей. В турнирной таблице ВХЛ «Лада» идет на пятом месте.

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