Самарец Александр Лифанов выиграл всероссийский турнир по пятиборью

СЕГОДНЯ 16:08 2019-01-16T16:08:33+03:00

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В Москве прошел всероссийский турнир по современному пятиборью — это вид спорта, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание. На первом турнире 2019 года выступали представители из разных регионов, в том числе и из Самарской области.

Победу в этих соревнованиях одержал самарский пятиборец Александр Лифанов. Он выиграл первый вид — фехтование (29 боев при 6 поражениях). А вот в верховой езде он потерял лидерство, допустив несколько ошибок. В решающем забеге самарец отставал от спортсмена из Москвы на 4 секунды, но он смог не только нагнать соперника, но и опередить его.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, высокого результата спортсмены из Самарской области добились и в командном первенстве. В нем команда нашего региона, в которую, помимо Александра Лифанова, вошли Дмитрий Лукач, Андрей Васильев и Артем Кабанов, заняла второе место.