2019-01-16T16:08:33+03:00
Спорт

Самарец Александр Лифанов выиграл всероссийский турнир по пятиборью

Спортсмен стал лучшим в первом турнире в новом году
Анастасия ФИЛАТОВА
Поделиться:
Фото: министерство спорта Самарской областиФото: министерство спорта Самарской областиФото: Twitter.com
Изменить размер текста:

В Москве прошел всероссийский турнир по современному пятиборью — это вид спорта, в котором участники соревнуются в пяти дисциплинах: конкур, фехтование, стрельба, бег и плавание. На первом турнире 2019 года выступали представители из разных регионов, в том числе и из Самарской области.

Победу в этих соревнованиях одержал самарский пятиборец Александр Лифанов. Он выиграл первый вид — фехтование (29 боев при 6 поражениях). А вот в верховой езде он потерял лидерство, допустив несколько ошибок. В решающем забеге самарец отставал от спортсмена из Москвы на 4 секунды, но он смог не только нагнать соперника, но и опередить его.

Как сообщает пресс-служба регионального министерства спорта, высокого результата спортсмены из Самарской области добились и в командном первенстве. В нем команда нашего региона, в которую, помимо Александра Лифанова, вошли Дмитрий Лукач, Андрей Васильев и Артем Кабанов, заняла второе место.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сцепили руки и разбились: в Новокуйбышевске парень и девушка упали с крыши многоэтажки
В Самаре повреждения теплосети на ул. Стара-Загора будут устранять до 3 утра
На трассе в Самарской области восстановили движение транспорта
В Самаре суд продлил арест бывшей главе управления капстроительства
Самарский депутат: «Директор по развитию «Крыльев Советов» получает 1,1 млн рублей в месяц»
В Самаре медсестру поликлиники поймали на посредничестве во взяточничестве
«Лада» встретилась с фанатами из-за серии поражений
Жительницу Самарской области наказали рублем за оскорбление знакомой
Тольяттинский мотогонщик Дмитрий Агошков сошел с «Дакара»
В двух микрорайонах Самары отключат отопление из-за повреждения на теплосети
Пассажирка "Приоры", попавшей в ДТП на трассе М-5: водитель ничего не нарушал, а спас нас!
На дороге в Самарской области из-за ДТП ограничили проезд транспорта