В Самаре медсестру поликлиники поймали на посредничестве во взяточничестве

СЕГОДНЯ 16:31 2019-01-16T16:31:48+03:00

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Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары СУ СК по региону возбудил уголовное дело в отношении 48-летней медсестры городской поликлиники. Женщину, которая ранее была неоднократно судима, подозревают в посредничестве во взяточничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

По данным правоохранителей, в понедельник, 14 января, самарчанка, находясь в торговом центре в Ленинском районе города получила от некой женщины 250 тысяч рублей. Эти деньги подозреваемая должна была передать должностным лицам учреждения здравоозранения за получение справки о наличии о взяткодательницы второй группы инвалидности без законных на то оснований. Однако деньги так и не дошли до адресатов — правоохранители задержали медсестру.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается. Посреднице во взяточничестве грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 7 лет.