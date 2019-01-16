2019-01-16T16:56:44+03:00
Спорт

Самарский депутат: «Директор по развитию «Крыльев Советов» получает 1,1 млн рублей в месяц»

Зампред самарской губдумы раскрыл зарплату функционера и рассказал о премиях тренеров
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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По словам депутата, за победу главному тренеру и тренеру основного состава за победу доплачивают 1,75 млн рублейПо словам депутата, за победу главному тренеру и тренеру основного состава за победу доплачивают 1,75 млн рублейФото: Сайт ПФК "Крылья Советов"
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Заместитель председателя самарской губдумы Александр Степанов рассказал, сколько получает директор по развитию «Крыльев Советов», а также какие премиальные у тренеров команды. По словам депутата, за победу главному тренеру и тренеру основного состава (в том числе тренеру вратарей, по физподготовке, по воспитательным мероприятиям и т.д.) за победу доплачивают 1,75 млн рублей, за ничью – по 1 млн. Это суммы после уплаты налогов.

Эти цифры появились в одном из анонимных телеграм-каналов, Степанов информацию подтвердил.

- Добавлю, что не только тренеры получают там такие зарплаты, но и множество директоров, при том, что на самарской земле их можно встретить лишь в день матча. Так вот, зарплата одного лишь спортивного директора [речь идет о директоре по развитию «КС» Александре Шикунове, о котором упоминают в телеграм-канале] - 1,1 млн в месяц, - написал Степанов на своей странице в Facebook. - Как мне поведали близкие к клубу люди, зачастую в некоторых клубах, в основном бюджетных, эти люди работают не ради зарплаты, а основные деньги зарабатывают на трансферах игроков. Надеюсь, что наш спортивный директор, получивший доверенность на продажу и покупку игроков, не из той породы, про которую мне рассказывали, а честно служит «Крылышкам» за одну зарплату, - подытожил депутат.

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