В Самаре суд продлил арест бывшей главе управления капстроительства

СЕГОДНЯ 16:54 2019-01-16T16:54:20+03:00

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Октябрьский районный суд Самары продлил арест бывшей главе управления капитального строительства региона Светланы Моравской. Она проведет в СИЗО еще два месяца. Об этом сообщил депутат Госдумы РФ от Самарской области Александр Хинштейн.

Напомним, Светлану Моравскую обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями, что нанесло областному бюджету значительный ущерб. В период ее работы на должности руководителя управления капитального строительства компания «С.И.Т.И» получила контракт на укрепление берега Волги около села Рождествено. Эти работы были выполнены некачественно, тем не менее чиновница спокойно закрыла контракт и оплатила его подрядчику. В итоге компания необоснованно получила более 200 миллионов рублей.

В последнее время Светлана Моравская работала в Крыму. Там она занимала аналогичную должность — начальника службы капитального строительства. Чиновницу задержали осенью прошлого года, а затем отправили под арест в Самаре.

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