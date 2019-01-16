На трассе в Самарской области восстановили движение транспорта
Последствия аварии устранили
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На подъездной дороге к Оренбургу от трассы М-5 "Урал" в Борском районе Самарской области возобновили движение транспорта, которое было ограничено из-за аварии. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ "Поволжуправтодор".
По информации ведомства, движение по трассе было восстановлено в полном объеме сегодня, 16 января, с 16:30. Последствия ДТП, которое произошло на 128 километре трассы в районе села Старая Таволжанка, устранили.