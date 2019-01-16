В Самаре повреждения теплосети на ул. Стара-Загора будут устранять до 3 утра

СЕГОДНЯ 17:30 2019-01-16T17:30:30+03:00

Где не будет тепла до 3 ночи?

Изменить размер текста: A A

В Самаре бринады сотрудников ПТС продолжают работать на месте повреждения теплотрассы на ул. Стара-Загора, в районе пересечения с пр. Кирова.

- Повреждение выявили 16 января, основные ремонтные работы планируем завершить к 3 утра, 17 января, - рассказали в ПТС. И добавили, что управляющим компаниям предложили перевести жителей на резервную схему подачи тепла.

Сегодня, 16 января, специалистами «Предприятия тепловых сетей» было выявлено повреждение теплосети по ул. Стара-Загора. Всем управляющим компаниям предложено перевести потребителей на резервную схему подачи тепла. Как написал в твиттере замглавы города Владимир Василенко, отключение отопления коснется жителей 8 и 12 микрорайонов.