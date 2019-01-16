Самарец передал на парковке ТЦ полицейскому взятку и был задержан

СЕГОДНЯ 18:15 2019-01-16T18:15:30+03:00

За 20 тысяч рублей подозреваемый хотел решить вопрос о том, чтобы не проводили проверку по поводу незаконного использования товарного знака

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Очередной житель областной столицы попался на взятке. 48-летний самарец пытался подкупить сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу.

- Подозреваемый предложил полицейскому денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за не проведение проверочных мероприятий по сообщению о незаконном использовании товарного знака. Об этом сотрудник доложил руководству, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.

Стражи порядка задержали злоумышленника в момент передачи денег на парковке торгового центра в Кировском районе. По ситуации уже принято процессуальное решение.

- Следственным отделом по Кировскому району возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), - заявили в региональном СУ СК.

По версии следствия, произошло все 14 ноября прошлого года. Передача денег произошла в автомобиле стража порядка. Сейчас расследование продолжается.