Самарец передал на парковке ТЦ полицейскому взятку и был задержан
Очередной житель областной столицы попался на взятке. 48-летний самарец пытался подкупить сотрудника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД России по городу.
- Подозреваемый предложил полицейскому денежное вознаграждение в размере 20 тысяч рублей за не проведение проверочных мероприятий по сообщению о незаконном использовании товарного знака. Об этом сотрудник доложил руководству, - сообщили в ГУ МВД России по Самарской области.
Стражи порядка задержали злоумышленника в момент передачи денег на парковке торгового центра в Кировском районе. По ситуации уже принято процессуальное решение.
- Следственным отделом по Кировскому району возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки), - заявили в региональном СУ СК.
По версии следствия, произошло все 14 ноября прошлого года. Передача денег произошла в автомобиле стража порядка. Сейчас расследование продолжается.