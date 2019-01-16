В Тольятти «Приора» переехала лежащего на дороге человека, мужчина погиб

СЕГОДНЯ 21:02 2019-01-16T21:02:33+03:00

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Смертельное ДТП произошло сегодня, 16 января, Автозаводском районе Тольятти. Как установили сотрудники полиции, примерно в 3-05 на дороге «Тольятти-Ягодное-Подстепки» насмерть был сбит пешеход.

— По предварительной версии, 34-летний водитель «Лады Приоры» ехал по указанному участку со стороны Приморского бульвара в направлении села Подстепки. В районе дома № 31А по улице Полевой он наехал на человека, которые лежал на проезжей части, — сообщили «КП-Самара» в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате случившегося пострадавший получил травмы, несовместимые с жизнью. Личность погибшего пока не удалось установить, над этим стражи порядка сейчас работают. В УГИБДД отмечают, что ДТП произошло за пределами города и в условиях снегопада.