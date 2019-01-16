Полицейские Тольятти ищут мужчину, который портил камеры в подъезде
15 января в период с 13-00 до 13-20 на 14 этаже дома № 29 по улице Ярославской в Тольятти было неспокойно. Там неизвестный мужчина пытался повредить камеры видео наблюдения. Сейчас полицейские занялись поисками хулигана.
- Проведен осмотр и изъяты записи с камер. Опрошены жильцы. Ориентировка с описанием примет разыскиваемого доведена до личного состава, сотрудников Росгвардии и общественных организаций правоохранительной направленности, - сообщили "КП-Самара" в ГУ МВД России по Самарской области.
Силовики продолжают искать нарушителя и устанавливают все обстоятельства случившегося.
Приметы подозреваемого: мужчина на вид 35-40 лет, похож на кавказца, рост 170-175 см., среднего телосложения, на лице была борода с проседью.
Был одет: куртка синего цвета до пояса, джинсы синего цвета, кроссовки темного цвета сзади подошва белого цвета, на голове была одета шапка черного цвета с серыми горизонтальными полосками.
Сотрудники полиции обращаются ко всем, кто владеет информацией о личности или местонахождении разыскиваемого, с просьбой сообщить по тел.: в ОДЧ ОП № 23 УМВД России по г. Тольятти тел. 8(8482)24-50-02; 93-47-43 или 020 (102 с мобильного федеральных операторов сотовой связи).