2019-01-17T09:43:19+03:00
Общество

Работникам тольяттинского завода, которые объявили забастовку, обещают погасить долги по зарплате за 2 месяца

Первые выплаты сотрудникам предприятия уже начаты
Анастасия ФИЛАТОВА
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Предприятие в течение двух месяцев платило работникам зарплату в урезанном видеПредприятие в течение двух месяцев платило работникам зарплату в урезанном виде
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Власти Самарской области разбираются со сложной ситуацией, которая сложилась на тольяттинском кирпичном заводе. Предприятие в течение двух месяцев платило своим работникам зарплату в урезанном виде, либо по 3-5 тысяч в неделю. Проблемы с выплатой денег начались перед Новым годом, и с наступлением 2019-го они не решились. Поэтому в понедельник, 14 января, сотрудники завода приостановили производство и объявили забастовку.

В среду, 16 января, в Тольятти выезжала рабочая комиссия правительства Самарской области. Также на завод наведались сотрудники прокуратуры Автограда и Государственной инспекции труда Самарской области. В ходе совещания на предприятии было озвучено, что долги по зарплате будут полностью погашены в течение двух месяцев. Как отмечают региональные власти, первые выплаты по задолженностям уже начаты. Кроме того, сотрудники завода вчера вечером приступили к подготовке цехов к производству.

Также сегодня, 17 января, заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов проведет совещание с участием директора и сотрудников кирпичного завода, где будет разработан алгоритм решения сложившейся проблемы. Ситуация находится на контроле губернатора Дмитрия Азарова.

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