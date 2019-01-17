Следователи проводят проверку по факту избиения завучем тольятинской школы ученицы

СЕГОДНЯ 10:08 2019-01-17T10:08:16+03:00

Учительнице биологии не понравилось, что девочка рисует на ее уроке

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Правоохранители начали доследственную проверку по факту нанесения телесных поврежедний ученице 5 класса школы № 93 в Тольятти. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК по Самарской области.

Напомним, информация об этом происшествии появилась в соцсетях в среду, 16 января. Момент того, как завуч и по совместительству учитель биологии бьет девочку по лицу, попал на видео. Как выяснилось, преподавателю не понравилось, что ученица занимается рисованием во время ее урока.

Проверку по факту случившегося проводит следственный отдел по Автозаводскому району Тольятти. В ее рамках будет дана правовая оценка действиям преподавателя, руководству школы, а также тех должностных лиц, которые отвечают за профилактику преступлений в отношении несовершеннолетних. Отметим, что на время проверки, которая проводится в школе, учительницу отстранили от работы.

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