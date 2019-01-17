2019-01-17T10:15:38+03:00
Спорт

Повар из Колумбии набил на спине карту России с гербом Самарской области после ЧМ-2018

Брайан влюбился в нашу страну после мундиаля
Дмитрий КРИВЕНЦОВ
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Фото: sports.ruФото: sports.ru
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Повар из Колумбии Брайан решил сделать татуировку с изображением карты России и гербами областей и городов, где он был. В татуировке нашлось место и для герба Самарской области, пишет sports.ru.

- Россия, привет! Я Брайан из города Барранкилья, болею за местный «Атлетико», действующего чемпиона страны. Работаю поваром в ресторане. Я был на трех матчах сборной Колумбии: Япония в Саранске, Польша в Казани и Сенегал в Самаре. В этом путешествии мне понравилось вообще все, но больше всего – дружелюбность русских людей, - приводит портал слова колумбийца.

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FELIZ D A DE LA INDEPENDENCIA!
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Напомним, в Самаре прошло 6 матчей ЧМ-2018. Колумбия играла на «Самара Арене» со сборной Сенегала.

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