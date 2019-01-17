Водителя Infiniti, который сбил на остановке в Самаре девушку, на год лишили прав

СЕГОДНЯ 10:28 2019-01-17T10:28:44+03:00

Молодой человек не только сбил пешехода, но еще и скрылся с места ДТП

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В Мировом суде Октябрьского района Самары прошло заседание по делу автомобилиста, который сбил 21-летнюю девушку на Московском шоссе.

Напомним, ДТП произошло утром 10 января в районе пересечения с улицей Революционной. 24-летний водитель, двигаясь в направлении улицы Врубеля, сбил девушку, которая стояла на остановке. По версии сотрудников ГИБДД, причиной случившегося стало то, что автомобилист не учел дорожные и метеорологические условия. В результате случившегося девушка получила различные травмы, с которыми ее госпитализировали в больницу. Что касается водителя, то он покинул место ДТП. Найти его удалось в кратчайшие сроки.

Суд признал молодого человека виновным по статье "Нарушение ПДД или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего" и постановил лишить его водительских прав на 1 год, а также назначил штраф в 1 тысячу рублей.