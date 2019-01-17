2019-01-17T10:49:44+03:00
Общество

Вцепилась в стул и обматерила приставов: в Самарской области алиментщицу наказали за нежелание идти в суд

Женщина задолжала своему сыну 40 тысяч рублей и игнорировала все попытки приставов "выбить" из нее деньги
Анастасия ФИЛАТОВА
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Фото: УФССП по Самарской областиФото: УФССП по Самарской области
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Судебным приставам Самарской области, работая с должниками, приходится встречать таких людей, которые не желают идти на контакт и ведут себя очень агрессивно. Один из последних подобных случаев произошел с алиментщицей в Шенталинском районе.

Женщина задолжала своему сыну более 40 тысяч рублей, но никак не хотела выплачивать деньги на его содержание. В отношении нее было возбуждено административное дело по статье "Неуплата средств на содержание детей", однако на судебное заседание женщина не явилась.

Должницу решили привести в суд в принудительном порядке. Вот только женщина с таким положением дел оказалась не согласна. Когда приставы пришли к ней домой, она вцепилась в стоящий рядом с ней стул и обматерила своих "гостей". Добилась алиментщица только того, что в отношении нее составили новый административный протокол и наложили штраф в 1 тысячу рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП по Самарской области, через некоторое время женщина все-таки успокоилась и явилась в суд. Теперь ей придется провести 40 часов за обязательными работами, погасить долги по алиментам и выплатить штраф.

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